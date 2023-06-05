Курс евро с начала торгов вырос на 0,1%

УрБК, Москва, 18.09.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 96,6 руб., евро — 102,99 руб. С начала сегодняшних торгов курс американской валюты снизился на 0,22%, европейской — вырос на 0,06%.

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