Число выданных на Среднем Урале автокредитов за месяц снизилось на 2,5%

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2023. В Свердловской области в августе 2023 года выдали 2 тыс. 354 кредита на покупку новых и ...16.08.2023 Число выданных на Среднем Урале автокредитов за месяц выросло на 9%
В Свердловской области в июле 2023 года выдали 2 тыс. 349 кредитов на покупку новых и подержанных автомобилей. Это на ...16.08.2023 Число выданных на Среднем Урале автокредитов за месяц выросло на 9%
УрБК, Екатеринбург, 16.08.2023. В Свердловской области в июле 2023 года выдали 2 тыс. 349 кредитов на покупку новых и ...29.03.2023 На Южном Урале в феврале выдали 1,8 тыс. автокредитов
УрБК, Челябинск, 29.03.2023. В Челябинской области в феврале выдали 1 тыс. 800 кредитов на покупку новых и подержанных ...13.10.2022 На Южном Урале в сентябре выдали 1,7 тыс. автокредитов
УрБК, Челябинск, 13.10.2022. В Челябинской области в сентябре 2022 года выдали 1 тыс. 705 кредитов на покупку новых и ...