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Вчера, 15:01

Число выданных на Среднем Урале автокредитов за месяц снизилось на 2,5%

В Свердловской области в августе 2023 года выдали 2 тыс. 354 кредита на покупку новых и подержанных автомобилей. Это на 2,5% меньше уровня предыдущего месяца этого года (в июле — 2 тыс. 414 ед.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Средний Урал занял 9-е место среди 30 российских регионов. На первой строчке списка по количеству выданных за указанный период автокредитов оказалась Москва (5,48 тыс. ед.), на второй — Московская область (4,85 тыс. ед.), на третьей — Санкт-Петербург (4,15 тыс. ед.), на четвертой — Татарстан (3,92 тыс. ед.). Замыкает топ-5 Краснодарский край (3,79 тыс. ед.).

Согласно исследованию, сильнее всего за месяц снизилась выдача автокредитов в Красноярском крае (на 8,4%), ХМАО (на 7,6%), Башкортостане (на 7%), а также в Москве (на 5,5%) и Московской области (на 5,2%).

В целом по стране в августе этого года выдали 86,4 тыс. автокредитов, что на 2% меньше показателя предыдущего месяца этого года (в июле — 88,1 тыс. ед.).
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