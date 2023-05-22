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Сегодня, 17:02

Курс евро с начала торгов снизился на 0,5%

УрБК, Москва, 15.09.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 97,02 руб., евро — 103,34 руб.

С начала сегодняшних торгов курс американской валюты снизился на 0,3%, европейской — на 0,5%.
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