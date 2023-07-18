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Продажи алкогольных напитков в России за год выросли на 4,3%

УрБК, Москва, 15.09.2023. Общий объем продаж алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) в России в январе-августе 2023 года вырос на 4,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 146,046 млн декалитров (дал). Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.

В том числе на 10,7% за год вырос объем розничных продаж коньяка — до 8,595 млн дал. Также увеличилась реализация виноградных вин — на 5,5%, до 37,28 млн дал. Продажи шампанских и игристых вин выросли на 9,2%, до 12,08 млн дал.

В свою очередь, небольшое снижение объема продаж в РФ выявлено у водки. Так, этот показатель за год снизился на 0,1%, до 49,359 млн дал.
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