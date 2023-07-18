Продажи алкогольных напитков в России за год выросли на 4,3%

УрБК, Москва, 18.07.2023. По итогам января-июня 2023 года в России было продано в рознице 107,35 млн декалитров (дал) ...18.05.2023 В России за четыре месяца на 7,6% увеличился объем продаж шампанского
УрБК, Москва, 18.05.2023. В России за январь-апрель до 5,972 млн дал (плюс 7,6%) вырос объем розничных продаж ...18.04.2023 Продажи алкогольной продукции в России в I квартале выросли на 2,4%
УрБК, Москва, 18.04.2023. По итогам I квартала 2023 года в России реализовали 53 млн 243 тыс. декалитров (дал) ...16.03.2023 В России на 15% увеличился объем продаж слабоалкогольных напитков
УрБК, Москва, 16.03.2023. В России за январь-февраль 2023 года до 2 млн 771 тыс. дал (плюс 15,5%) вырос объем розничных ...24.01.2023 В России за 2022 год розничные продажи водки увеличились почти на 6%
УрБК, Москва, 24.01.2023. В России продажи водки в розницу в 2022 году увеличились по сравнению с предыдущим годом на ...