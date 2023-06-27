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Вчера, 17:01

Курс евро с начала торгов вырос на 1,25%

УрБК, Москва, 13.09.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 96,12 руб., евро — 103,23 руб.

С начала сегодняшних торгов курс американской валюты вырос на 1,24%, европейской — на 1,25%.
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