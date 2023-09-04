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Вчера, 12:23

В жилом комплексе «ART. Город-парк» в Екатеринбурге открылся соседский центр

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2023. Еще один соседский центр открылся для жителей Краснолесья в жилом комплексе «ART. Город-парк». На первом этаже появилось помещение, где соседи могут встречаться, чтобы обсудить различные вопросы, проводить образовательные и спортивные мероприятия или детские праздники, сообщает пресс-служба компании «Атомстройкомплекс».

В жилом комплексе «ART. Город-парк» в Екатеринбурге открылся соседский центр
Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

Новый соседский центр в Краснолесье рассчитан на все возрастные группы, арт-занятия и спортивные мастер-классы под руководством профессионалов будут интересны и детям, и их родителям.

«Программа нового соседского центра уже заполнена: набран пул преподавателей, готовых проводить мастер-классы, ежедневно поступают заявки от жителей на участие в мероприятии. Здесь будут проходить курсы по радиотехническому моделированию, курсы изучения иностранных языков, арт-терапия, видеопросмотры на большом экране. И главное, такое пространство дает возможность не только реализовать себя как преподавателя или художника, но и найти близких по духу соседей», — рассказала руководитель программы привилегий компании «Атомстройкомплекс» Мария Давыдова.

Помимо этого, новое пространство станет выставочной площадкой программы лояльности компании «АСК-Бонус»: в интерьере помещения представлена только продукция партнеров. Посетители центра могут увидеть и оценить мебель или технику от партнеров застройщика, а в дальнейшем — приобрести ее со скидками. Участниками программы лояльности становятся все покупатели квартир в компании «Атомстройкомплекс».

Напомним, что компания «Атомстройкомплекс» первой в Екатеринбурге начала проектировать в своих домах отдельные помещения, в которых жильцы могут проводить совместные обучающие или праздничные мероприятия, создавать сообщества по интересам.
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