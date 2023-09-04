В жилом комплексе «ART. Город-парк» в Екатеринбурге открылся соседский центр

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2023. «Атомстройкомплекс» изменил процессы выдачи ключей своим покупателям и теперь дарит им ...02.06.2023 «Атомстройкомплекс» принял участие в организации социально-коммуникативного центра для детей в Краснолесье
УрБК, Екатеринбург, 02.06.2023. В микрорайоне Краснолесье в Екатеринбурге открылся социально-коммуникативный центр для ...21.04.2023 «Атомстройкомплекс» поддержал проведение арт-практик в соседском центре ЖК «Нова Парк»
УрБК, Екатеринбург, 21.04.2023. Компания «Атомстройкомплекс» поддержала проведение арт-практики в Клубе молодых в ...01.09.2022 В новостройке компании «Атомстройкомплекс» в Краснолесье появилось гигантское граффити
УрБК, Екатеринбург, 01.09.2022. В одном из дворов новостройки в микрорайоне Краснолесье в Екатеринбурге появилось ...09.04.2021 «Атомстройкомплекс» организовал в Екатеринбурге четвертый соседский центр
УрБК, Екатеринбург, 09.04.2021. В жилом комплексе (ЖК) «Просторы» компании «Атомстройкомплекс» начал работу новый ...