В Екатеринбурге на Уралмаше появился новый соседский коворкинг от «Атомстройкомплекса»

Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2023. В Екатеринбурга на Уралмаше в жилом комплексе «Народные кварталы» появился новый соседский центр от строительного холдинга «Атомстройкомплекс». Об этом сообщает пресс-служба застройщика.Компания передала многофункциональное пространство с мебелью и оборудованием в общую собственность жильцов квартала и на первых порах будет курировать работу центра, помогая жителям в организации досуговых и других мероприятий.Руководитель направления по работе с партнерами и клиентами «Атомстройкомлекса» Наталья Бочкарева рассказала, что застройщик не останавливается на достигнутом и продолжает экспериментировать с форматами пространств, способствующих сплочению и укреплению соседских связей. В жилых комплексах уже действуют спортзал, видеозал, коворкинги, совмещенные с детской игровой, и площадки для обсуждения внутридомовых вопросов.Напомним, что в прошлом месяце в Академическом микрорайоне также открылся соседский центр в жилом комплексе «ART. Город-парк», в котором проводятся мастер-классы, курсы по радиотехническому моделированию, изучению иностранных языков, арт-терапия и совместные видеопросмотры на большом экране.