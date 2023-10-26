В Екатеринбурге на Уралмаше появился новый соседский коворкинг от «Атомстройкомплекса»

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2023. Еще один соседский центр открылся для жителей Краснолесья в жилом комплексе «ART. ...25.07.2023 «Атомстройкомплекс» украсил ЖК «Народные кварталы» в Екатеринбурге репродукциями картин Василия Кандинского
УрБК, Екатеринбург, 25.07.2023. Компания «Атомстройкомплекс» совместно с Уральской архитектурно-художественной ...09.04.2021 «Атомстройкомплекс» организовал в Екатеринбурге четвертый соседский центр
УрБК, Екатеринбург, 09.04.2021. В жилом комплексе (ЖК) «Просторы» компании «Атомстройкомплекс» начал работу новый ...10.09.2020 В жилых комплексах «Атомстройкомплекса» возобновили работу соседские центры
УрБК, Екатеринбург, 10.09.2020. После снятия ряда ограничительных мер в Свердловской области в жилых комплексах ...31.07.2020 Екатеринбуржец сделал предложение своей возлюбленной во время приемки квартиры в ЖК «Просторы»
УрБК, Екатеринбург, 31.07.2020. Житель Екатеринбурга Виталий Лучина сделал предложение своей возлюбленной во время ...