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В Екатеринбурге сегодня стартовал отопительный сезон

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2023. В Екатеринбурге сегодня начался отопительный сезон. Все учреждения и жилые дома будут подключены к теплу в два этапа, сообщает пресс-служба Екатеринбургской теплосетевой компании.

Так, первыми тепло получат детские сады, школы, медицинские учреждения и другие социальные объекты. Жилые дома будет подключать к теплу поэтапно. Так, с 11 по 20 сентября отопление появится в домах жителей микрорайонов Заречный, Академический, Юго-Запад, Центр, Сортировка, Вокзальный, Завокзальный, Пионерский, Совхозный, УНЦ, Южный, Уралмаш, Вторчермет.

С 21 по 29 сентября отопление дадут в домах Эльмаша, Паркового, Ботанического, Широкой Речки, части центра и Юго-Западного.

В кварталах, получающих тепло от локальных котельных, отопление будет подключаться по индивидуальному графику.
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