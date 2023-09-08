В Екатеринбурге сегодня стартовал отопительный сезон

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2023. Отопительный сезон в Екатеринбурге начнется 11 сентября. Об этом написал в своем ...12.09.2022 В Екатеринбурге начался отопительный сезон
УрБК, Екатеринбург, 12.09.2022. В Екатеринбурге сегодня, 12 сентября, начался отопительный сезон. Эта дата была ...16.09.2021 В Свердловской области к теплу подключили 60% учреждений соцсферы
УрБК, Екатеринбург, 16.09.2021. В Свердловской области к теплу подключили 85 из 94 муниципальных образований. ...15.09.2021 В Свердловской области подключили к теплу более 1,7 тыс. объектов соцсферы
УрБК, Екатеринбург, 15.09.2021. На Среднем Урале к теплу подключили около 16% жилфонда и 28,5% объектов соцсферы. Об ...16.09.2014 В жилые дома района Академический завтра пустят тепло
С 15 сентября коммунальные службы Академического подключили отопление на объектах социальной сферы, а уже сегодня и ...