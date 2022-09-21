УАТ: Инициатива запрета на ввоз в страны ЕС личных смартфонов россиян противоречит всем существующим нормам права и конвенциям

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2023. Еврокомиссия подтвердила интерпретацию санкционного законодательства в отношении россиян, согласно которой в страны Европейского союза (ЕС) не разрешается въезд с личными смартфонами, автомобилями и косметикой — это может расцениваться как запрещенный импорт. Президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев считает эту инициативу маловыполнимой, поскольку она противоречит всем существующим нормам права и конвенциям.



«Я тему подобного рода «нововведений» обсуждал с консулами ЕС буквально в конце минувшей недели. И мы планируем обсудить это в среду в Москве на международном форуме-выставке по туризму. Я не вижу здесь оснований для волнений, потому что эта инициатива маловыполнима. Не исключаю, что подобное может быть при выезде россиян из стран Прибалтики — Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии, Польши. Допускаю, что нечто подобное может быть и при выезде из Чехии. Но я считаю это совершенно недопустимым и нереализуемым. Главное, что это противоречит всем существующим нормам права и конвенциями», — подчеркнул Михаил Мальцев.



Президент УАТ также добавил, что в ближайшее время информацию о реальном положении дел при пересечении границы можно будет узнать у российских туристов, которые сейчас находятся за рубежом.



«Что касается практической стороны, то в ближайшее время мы спросим у туристов, которые будут возвращаться, о том, сталкивались ли они с какими-либо сложностями при выезде. И если эта ситуация будет иметь развитие, то будем информировать. Но в данном случае я не думаю, что такая угроза реальна», — добавил М. Мальцев.



Он также напомнил, что сейчас выезд в Европу осуществляется в основном через третьи страны — авиационные хабы в Стамбуле и Дубае, а также через Белград. Поэтому изъятие перечисленных в санкционных документах личных вещей на границе будет сложно реализовать с технической точки зрения. Однако это касается только некоммерческих объемов провозимых материальных ценностей.