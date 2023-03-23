В культурном центре «Эрмитаж-Урал» пройдет лекция «Уральский романтический акционизм против «лихих 1990-х»

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2023. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 9 сентября пройдет лекция «Легенды уральского ...23.03.2023 Культурный центр «Эрмитаж-Урал» представит лекцию о периоде правления императора Священной Римской империи Карла V Габсбурга
УрБК, Екатеринбург, 23.03.2023. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) сегодня пройдет лекция «Карл ...08.02.2023 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» пройдет лекция «Испанская инквизиция в живописи и графике»
УрБК, Екатеринбург, 08.02.2023. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав Екатеринбургского музея ИЗО) 9 ...19.01.2023 В Екатеринбурге в центре «Эрмитаж-Урал» 19 января пройдет лекция «Рубин и изумруд в ювелирном искусстве Востока»
УрБК, Екатеринбург, 19.01.2023. В центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав Екатеринбургского музея изобразительных ...14.12.2022 В Екатеринбурге в центре «Эрмитаж-Урал» пройдет лекция о творчестве Франсиско Гойи
УрБК, Екатеринбург, 14.12.2022. В центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав Екатеринбургского музея изобразительных ...