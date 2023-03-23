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В культурном центре «Эрмитаж-Урал» пройдет лекция «Уральский романтический акционизм против «лихих 1990-х»

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2023. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 10 сентября пройдет лекция «Уральский романтический акционизм против «лихих 1990-х». Она станет продолжением рассказа художника Александра Шабурова про екатеринбургских художников времен перестройки, «гласности» и «лихих 1990-х», сообщает пресс-служба музея.

В увлекательной манере слушателям будет представлена история творчества художников того периода, которые работали в Свердловске. На мероприятии будут показаны уникальные видеоматериалы и многочисленные фотодокументы.

Лекцию прочтет художник, участник группы «Синие носы», преподаватель Высшей школы экономики и Школы мультимедийных искусств им. А. Родченко, лауреат премии губернатора Свердловской области Александр Шабуров. Начало мероприятия в 15.00 по адресу улица Вайнера, 11.
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