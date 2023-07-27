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Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 109 тыс. рублей за кв. метр

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2023. По состоянию на 4 сентября средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 109 тыс. 061 руб. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).

За неделю этот показатель вырос на 0,3%, за месяц — на 0,4%.
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