В Екатеринбурге за август продажи новостроек достигли рекордного уровня

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2023. В мае 2023 года на рынке новостроек Екатеринбурга было зарегистрировано 2,3 тыс. ...12.04.2023 Число договоров долевого участия в строительстве в Екатеринбурге за месяц выросло в 1,5 раза
В марте 2023 года на рынке новостроек Екатеринбурга было зарегистрировано 2,3 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) в ...12.04.2023 Число договоров долевого участия в строительстве в Екатеринбурге за месяц выросло в 1,5 раза
УрБК, Екатеринбург, 12.04.2023. В марте 2023 года на рынке новостроек Екатеринбурга было зарегистрировано 2,3 тыс. ...12.01.2023 В Екатеринбурге обновлен рекорд по числу нереализованных квартир на первичном рынке
УрБК, Екатеринбург, 12.01.2023. В Екатеринбурге на начало 2023 года число нереализованных квартир на первичном рынке ...10.10.2022 Число нереализованных квартир на рынке новостроек Екатеринбурга обновило исторический максимум
Число нереализованных квартир на рынке новостроек Екатеринбурга обновило исторический максимум. Об этом написал ...