В Екатеринбурге за август продажи новостроек достигли рекордного уровня

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2023. В течение августа 2023 года в Екатеринбурге продажи квартир в новостройках достигли ...13.06.2023 В Екатеринбурге число сделок по ДДУ за год выросло в 4,7 раза
УрБК, Екатеринбург, 13.06.2023. В мае 2023 года на рынке новостроек Екатеринбурга было зарегистрировано 2,3 тыс. ...12.04.2023 Число договоров долевого участия в строительстве в Екатеринбурге за месяц выросло в 1,5 раза
В марте 2023 года на рынке новостроек Екатеринбурга было зарегистрировано 2,3 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) в ...12.04.2023 Число договоров долевого участия в строительстве в Екатеринбурге за месяц выросло в 1,5 раза
УрБК, Екатеринбург, 12.04.2023. В марте 2023 года на рынке новостроек Екатеринбурга было зарегистрировано 2,3 тыс. ...10.10.2022 Число нереализованных квартир на рынке новостроек Екатеринбурга обновило исторический максимум
Число нереализованных квартир на рынке новостроек Екатеринбурга обновило исторический максимум. Об этом написал ...