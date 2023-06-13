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Сегодня, 15:02

В Екатеринбурге за август продажи новостроек достигли рекордного уровня

В течение августа 2023 года в Екатеринбурге продажи квартир в новостройках достигли рекордного уровня. Есть основания предполагать, что итоговые показатели текущего года обновят исторический максимум. Об этом говорится в блоге Reburg, который ведет начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков.

Внеочередное повышение ключевой ставки привело к подорожанию ипотеки только на вторичном рынке, не затронув льготные программы для нового жилья. Но из-за опасений, что ставки все-таки вырастут, возник ажиотажный спрос.

Число нереализованных квартир снизилось, но превышает 50 тыс. Это связано с тем, что продавцы продолжают выводить на рынок новые проекты. Но количество квартир в сданных новостройках сократилось до 2,5 тыс.

Повышенный спрос дал застройщикам возможность увеличить цены. В среднем за август квартиры подорожали на 3%. Но некоторые компании подняли стоимость до 10%.

Также в августе было зарегистрировано почти 4 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве. Это наивысший показатель за все время.

«Число подписанных в августе договоров (которые уже прошли регистрацию) — около 3,4 тыс. штук. Это позволяет дать общую оценку количества сделок по ДДУ в прошедшем месяце — на уровне выше 4,5 тыс. сделок. Новый исторический рекорд и новая планка для рынка на следующие периоды», — говорится в сообщении.
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