Свердловский губернатор Евгений Куйвашев ввел новые льготы по аренде госимущества предпринимателями региона

УрБК, Екатеринбург, 11.05.2023. Губернатор Свердловской области передал Екатеринбургу партию новых белорусских ...28.02.2023 В Екатеринбурге продлены сроки имущественной поддержки малого и среднего бизнеса
УрБК, Екатеринбург, 28.02.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов продлил сроки имущественной поддержки пострадавшим от ...30.01.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев продлил действие льготы на имущественный налог для аэропорта Кольцово
УрБК, Екатеринбург, 30.01.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил постановление о продлении на ...22.12.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев расширил меры поддержки для IT-компаний
УрБК, Екатеринбург, 22.12.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о введении новых мер ...29.09.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев предложил ввести новые меры поддержки бизнеса
УрБК, Екатеринбург, 29.09.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил ввести новые меры поддержки ...