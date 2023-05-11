Свердловский губернатор Евгений Куйвашев ввел новые льготы по аренде госимущества предпринимателями региона

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел новые льготы по аренде государственного имущества. На них могут рассчитывать предприниматели региона, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.



В перечень имущества, доступного для передачи в пользование предпринимателям и самозанятым, теперь добавлены земельные участки. В документе регламентированы процедуры их получения в безвозмездное пользование.



Также для всех субъектов малого и среднего бизнеса доступна возможность снизить арендную ставку на 30% в отношении государственного имущества Свердловской области. Если предприниматель занимается социально значимой или другой приоритетной деятельностью, то скидка может составить 50%, 70%, 90%.



Еще одно новшество — возможность аренды областного имущества по сниженной цене без торгов и получения согласия федерального антимонопольного органа.