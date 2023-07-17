Пять свердловских компаний представляют свою продукцию на международной выставке KazBuild в Казахстане

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2023. Пять свердловских компаний представляют свою продукцию на стенде региона во время международной выставки KazBuild в Казахстане. Это будут производители и поставщики вентиляционного оборудования, стройматериалов и упаковки: «Вега», «Уралвент», «Эко-групп», «Изомакс» и «Брендлента». Деловое мероприятие началось 6 сентября в Алматы и продлится по 8 сентября, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.



Помощь в организации поездки и подготовке стенда оказал Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП). Организация предоставляет аренду и застройку стенда, обеспечивает дополнительное техническое и лингвистическое сопровождение. Помощь оказывается также при создании коммерческого предложения и материалов для презентации, доставке выставочных образцов, поиске и подборе потенциальных покупателей.



«С начала года при содействии фонда 30 свердловских компаний приняли участие в 18 международных выставках. Их итогом стало заключение пяти экспортных контрактов с контрагентами из Беларуси, Казахстана, Узбекистана и Кореи», — отметил министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.