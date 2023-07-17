Пять свердловских компаний представляют свою продукцию на международной выставке KazBuild в Казахстане

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2023. Более 7 тыс. человек приняли участие в мероприятиях деловой программы стенда ...30.06.2023 В Екатеринбурге на базе кластера «Домна» пройдет ярмарка для самозанятых творческих профессий
УрБК, Екатеринбург, 30.06.2023. В Екатеринбурге на базе креативного кластера «Домна» 15-16 июля пройдет ярмарка «Мой ...07.06.2023 В Свердловской области выбрали 35 компаний для презентации региона на международной выставке «Иннопром-2023»
УрБК, Екатеринбург, 07.06.2023. В Свердловской области определили 35 участников, которые представят регион в рамках ...12.04.2023 Отобраны первые компании для демонстрации своей продукции на выставке «Иннопром-2023» в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 12.04.2023. Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области отобрало первые 20 компаний, ...01.08.2022 Представители шести компаний из Узбекистана прибыли в Свердловскую область для подписания контрактов
УрБК, Екатеринбург, 01.08.2022. Представители шести компаний из Узбекистана прибыли в Свердловскую область с ...