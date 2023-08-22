Во II квартале прибыль российских банков составила 800 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2023. По итогам января-июля прибыль российских банков составила 2 трлн руб. Кредитование ...25.05.2023 В российском банковском секторе отмечен рост кредитования во всех сегментах
УрБК, Москва, 25.05.2023. По итогам апреля 2023 года во всех сегментах кредитования наблюдался рост. Об этом сообщается ...27.01.2023 Прибыль российских банков в 2022 году составила 203 млрд рублей
УрБК, Москва, 27.01.2023. Прибыль российских банков в 2022 году составила 203 млрд руб. В 2021 году этот показатель ...25.01.2019 В 2018 году розничное кредитование выросло на 22,8%
УрБК, Москва, 25.01.2019. Активы банковского сектора России в 2018 году увеличились на 6,9%. Рост активов достигнут ...19.05.2017 Прибыль российских банков в январе-апреле 2017 года составила 553 млрд рублей
УрБК, Москва, 19.05.2017. Прибыль российских банков в январе-апреле 2017 года составила 553 млрд руб., что в 3,3 раза ...