УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 09:43

Во II квартале прибыль российских банков составила 800 млрд рублей

УрБК, Москва, 07.09.2023. Во II квартале 2023 года прибыль российских банков составила 800 млрд руб. За все I полугодие — 1,7 трлн руб. Прибыль обеспечили расширение объемов бизнеса, высокая маржа и валютная переоценка. Предполагается, что по итогам текущего года показатель превысит результат 2021 года — 2,4 трлн руб., сообщается в материалах Банка России.

Корпоративный портфель вырос на 3,8%. Продолжается восстановление деловой активности и замещение внешнего долга.

Рост ипотечного кредитования ускорился с 4,2% в I квартале до 7% во II квартале, потребительского кредитования — с 2,5 до 4,5%. Это вызывает опасения у регулятора, поскольку рост кредитования обгоняет увеличение доходов населения и ведет к повышению закредитованности. Чтобы уменьшить риски для финансовой системы и граждан, Банку России приходится повышать надбавки к коэффициентам риска по рискованным кредитам.

По фондированию и ликвидности показатели стабильны. Средства населения за квартал выросли на 5%, компаний — снизились на 1,4%.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
22.08.2023 Прибыль российских банков по итогам января-июля составила 2 трлн рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2023. По итогам января-июля прибыль российских банков составила 2 трлн руб. Кредитование ...

25.05.2023 В российском банковском секторе отмечен рост кредитования во всех сегментах

УрБК, Москва, 25.05.2023. По итогам апреля 2023 года во всех сегментах кредитования наблюдался рост. Об этом сообщается ...

27.01.2023 Прибыль российских банков в 2022 году составила 203 млрд рублей

УрБК, Москва, 27.01.2023. Прибыль российских банков в 2022 году составила 203 млрд руб. В 2021 году этот показатель ...

25.01.2019 В 2018 году розничное кредитование выросло на 22,8%

УрБК, Москва, 25.01.2019. Активы банковского сектора России в 2018 году увеличились на 6,9%. Рост активов достигнут ...

19.05.2017 Прибыль российских банков в январе-апреле 2017 года составила 553 млрд рублей

УрБК, Москва, 19.05.2017. Прибыль российских банков в январе-апреле 2017 года составила 553 млрд руб., что в 3,3 раза ...

Популярные новости
11.08.2023В Екатеринбурге 15 августа на площади 1905 года саксофонист Игорь Бутман даст бесплатный концерт для всех горожан22.08.2023В Свердловскую область поступит 115 млн рублей на развитие системы обращения с ТКО11.08.2023Праздничный лук16.08.2023Валентина Савенкова о последствиях повышения ключевой ставки для россиян18.08.2023Елена Степанова: Оплатить налог можно будет в несколько кликов
Архив новостей
Сентябрь 2023 (166)
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18