Во II квартале прибыль российских банков составила 800 млрд рублей

УрБК, Москва, 07.09.2023. Во II квартале 2023 года прибыль российских банков составила 800 млрд руб. За все I полугодие — 1,7 трлн руб. Прибыль обеспечили расширение объемов бизнеса, высокая маржа и валютная переоценка. Предполагается, что по итогам текущего года показатель превысит результат 2021 года — 2,4 трлн руб., сообщается в материалах Банка России.



Корпоративный портфель вырос на 3,8%. Продолжается восстановление деловой активности и замещение внешнего долга.



Рост ипотечного кредитования ускорился с 4,2% в I квартале до 7% во II квартале, потребительского кредитования — с 2,5 до 4,5%. Это вызывает опасения у регулятора, поскольку рост кредитования обгоняет увеличение доходов населения и ведет к повышению закредитованности. Чтобы уменьшить риски для финансовой системы и граждан, Банку России приходится повышать надбавки к коэффициентам риска по рискованным кредитам.



По фондированию и ликвидности показатели стабильны. Средства населения за квартал выросли на 5%, компаний — снизились на 1,4%.