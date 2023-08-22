Во II квартале прибыль российских банков составила 800 млрд рублей

УрБК, Москва, 07.09.2023. Во II квартале 2023 года прибыль российских банков составила 800 млрд руб. За все I полугодие ...22.08.2023 Прибыль российских банков по итогам января-июля составила 2 трлн рублей
По итогам января-июля прибыль российских банков составила 2 трлн руб. Кредитование выросло во всех сегментах, следует ...22.08.2023 Прибыль российских банков по итогам января-июля составила 2 трлн рублей
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2023. По итогам января-июля прибыль российских банков составила 2 трлн руб. Кредитование ...27.01.2023 Прибыль российских банков в 2022 году составила 203 млрд рублей
УрБК, Москва, 27.01.2023. Прибыль российских банков в 2022 году составила 203 млрд руб. В 2021 году этот показатель ...19.05.2017 Прибыль российских банков в январе-апреле 2017 года составила 553 млрд рублей
УрБК, Москва, 19.05.2017. Прибыль российских банков в январе-апреле 2017 года составила 553 млрд руб., что в 3,3 раза ...