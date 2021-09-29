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В Екатеринбурге ярмарки выходного дня начнут работать с середины сентября

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2023. В Екатеринбурге ярмарки выходного дня откроются с 16 и 17 сентября и проработают до начала строительства ледового городка 12 ноября. Об этом сегодня на брифинге рассказал председатель комитета по товарному рынку администрации города Максим Чаплыгин.

По его словам, сейчас в столице Урала проходит шесть районных сельскохозяйственных ярмарок, а также две специализированные — на улицах 8 Марта и Луначарского. Кроме того, с 1 сентября открылись две сельхозярмарки для жителей Академического района, также планируется организация фермерских выставок продуктов в Верх-Исетском и Октябрьском районах.

В общей сложности в городе на таких ярмарках могут представить продукцию почти 650 производителей. На площади 1905 года количество мест для торговых палаток достигает 180.

«Ярмарка — это возможность приобрести свежую и качественную продукцию напрямую у производителей. Все товары проверяют ветеринарные специалисты. Для представителей малого и среднего предпринимательства — это шанс расширить рынок сбыта», — сообщил Максим Чаплыгин и порекомендовал ознакомиться со списком ярмарок на сайте.
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