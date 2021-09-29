В Екатеринбурге ярмарки выходного дня начнут работать с середины сентября

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2021. На площади 1905 года в Екатеринбурге в эти выходные состоится традиционная ярмарка ...11.09.2020 В Екатеринбурге закроют парковку на площади 1905 года с 12 по 13 сентября
УрБК, Екатеринбург, 11.09.2020. В Екатеринбурге в связи с проведением ярмарки выходного дня будет закрыта парковка на ...03.09.2020 В Екатеринбурге возобновили проведение ярмарок выходного дня
УрБК, Екатеринбург, 03.09.2020. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский распорядился возобновить проведение в городе ...11.12.2015 Три сельхозярмарки выходного дня начали работу в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 11.12.2015. Три сельскохозяйственные ярмарки выходного дня начали работу 11 декабря в Чкаловском и ...19.10.2015 Порядка 115 производителей представили свою продукцию на ярмарке «Праздник урожая» в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 19.10.2015. Порядка 115 производителей представили свою продукцию на ярмарке «Праздник урожая» в ...