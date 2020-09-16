Свердловских предпринимателей предупредили о звонках мошенников под видом сотрудников Роспотребнадзора

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2020. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области заявило о случаях обращений в ...06.06.2019 В Свердловской области мошенники под видом сотрудников Роспотребнадзора продолжают продавать «уголки потребителя»
УрБК, Екатеринбург, 06.06.2019. В Свердловской области неизвестные обзванивают предпринимателей, представляются ...26.04.2018 Свердловским предпринимателям предлагают купить литературу под угрозой проверок от Роспотребнадзора
УрБК, Екатеринбург, 26.04.2018. Свердловские бизнесмены пожаловались в региональное Управление Роспотребнадзора на ...01.11.2016 В Свердловской области мошенники выманивают деньги под видом сотрудников Роспотребнадзора
УрБК, Екатеринбург, 01.11.2016. В Управление Роспотребнадзора по Свердловской области от юридических лиц, работающих в ...08.05.2015 На Урале мошенники выманивают деньги у бизнесменов под видом сотрудников Роспотребнадзора
УрБК, Екатеринбург, 08.05.2015. В Свердловской области мошенники выманивают деньги у предпринимателей под видом ...