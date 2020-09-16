Свердловских предпринимателей предупредили о звонках мошенников под видом сотрудников Роспотребнадзора

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2023. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области предупреждает, что мошенники под видом работников ведомства обзванивают местных бизнесменов и заявляют о том, что планируется проверка их деятельности.



Как сообщает пресс-служба ведомства, чтобы избежать нарушений во время проверки, аферисты предлагают купить нормативно-правовую литературу для «Уголка потребителя» и сертификаты на оказание услуг.



Сотрудники ведомства предупреждают, что не занимаются данной деятельностью. Также в случае проверки они предъявляют служебные удостоверения.