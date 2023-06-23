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Вчера, 16:45

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов допустил вариант строительства новой станции метро на Уралмаше

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов допустил, что в городе может появиться новая станция метро. Один из вариантов для ее размещения — Уралмаш, где находятся Зеленый бор и антенные поля, рассказал он на встрече в институте строительства и архитектуры УрФУ.

«Там вполне возможно, с привлечением средств застройщика, построить станцию в параллель с депо. Это буквально около километра», — сказал А. Орлов.

Ранее глава города неоднократно говорил, что строительство новой ветки метро в Екатеринбурге маловероятно. Но он предлагал продлить уже имеющуюся.
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