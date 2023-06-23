Глава Екатеринбурга Алексей Орлов допустил вариант строительства новой станции метро на Уралмаше

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал документ, утверждающий проект планировки и ...16.12.2021 Администрация Екатеринбурга сохраняет планы по строительству второй ветки метро
УрБК, Екатеринбург, 16.12.2021. Администрация Екатеринбурга сохраняет планы по строительству второй ветки городского ...08.04.2021 В Екатеринбурге могут опробовать технологии Москвы при строительстве метрополитена
В Екатеринбурге могут опробовать технологии Москвы при строительстве метрополитена. Об этом сегодня на ...28.12.2017 Власти Екатеринбурга не могут найти инвесторов для строительства второй ветки метро
Инвесторов для строительства второй ветки метро в Екатеринбурге нет. Об этом на итоговой пресс-конференции рассказал ...17.10.2016 Свердловский губернатор предложил построить метро в Екатеринбурге за счет облигаций
Средства для строительства второй ветки метро в Екатеринбурге можно получить за счет выпуска государственных облигаций. ...