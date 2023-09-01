УБРиР стал первым банком — партнером образовательного кластера по проекту «Профессионалитет»

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2023. В День Знаний на базе Уральского колледжа технологий и предпринимательства открылся ...22.08.2023 В ближайшие два года на подготовку уральских студентов по программе «Профессионалитет» выделят свыше 1,6 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2023. В Свердловской области на подготовку будущих кадров в образовательно-производственных ...22.08.2023 Первым вице-президентом УБРиР стал Алексей Долгов
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2023. Первым вице-президентом Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) назначен ...20.06.2023 В Свердловской области до 24 тыс. выросло число мест для абитуриентов колледжей и техникумов
УрБК, Екатеринбург, 20.06.2023. В Свердловской области в колледжах и техникумах готовы принять на места, финансируемые ...17.08.2009 ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» стало официальным партнером Дня Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 17.08.2009. Более 300 тыс. человек в минувшие выходные приняли участие в прошедших на 41 площадке ...