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Вчера, 11:04

УБРиР стал первым банком — партнером образовательного кластера по проекту «Профессионалитет»

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) заключил договор о сотрудничестве с Екатеринбургским экономико-технологическим колледжем. Вместе они создадут образовательный кластер среднего профессионального образования. Работа ведется в рамках федерального проекта «Профессионалитет», направленного на борьбу с дефицитом кадров в Свердловской области, сообщает пресс-служба банка.

«В системе образования формируется позитивная практика, когда учебные заведения готовят будущих профессионалов совместно с работодателями. Для нас это важно, поскольку на рынке сейчас действительно непростая ситуация с квалифицированными кадрами. И бизнес заинтересован в том, чтобы включаться в этот процесс», — прокомментировал первый вице-президент — директор коммерческого блока УБРиР Алексей Долгов.

УБРиР стал первым банком-партнером по «Профессионалитету». Финансовая организация поможет в разработке программ обучения, стажировки, профориентации студентов.

Добавим, что документы о создании трех новых кластеров, а также образовательно-индустриальном партнерстве подписали министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов и руководители колледжей и техникумов, промышленных предприятий и надзорных ведомств.
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