В Минфине РФ заявили о необходимости более жесткого валютного контроля

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В Минфине РФ ожидают, что дефицит федерального бюджета по итогам 2023 года составит 2-2,5%. С таким прогнозом выступил ...

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УрБК, Москва, 25.07.2023. В Минфине РФ ожидают, что дефицит федерального бюджета по итогам 2023 года составит 2-2,5%. С ...

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