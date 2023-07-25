В Минфине РФ заявили о необходимости более жесткого валютного контроля

В Минфине РФ ожидают, что дефицит федерального бюджета по итогам 2023 года составит 2-2,5%. С таким прогнозом выступил ...25.07.2023 В Минфине РФ ожидают дефицит бюджета к концу 2023 года в районе 2-2,5%
УрБК, Москва, 25.07.2023. В Минфине РФ ожидают, что дефицит федерального бюджета по итогам 2023 года составит 2-2,5%. С ...21.10.2016 Екатеринбургская таможня выявила нарушения валютного законодательства на сумму 877 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 21.10.2016. Специалисты подразделения валютного контроля Екатеринбургской таможни зафиксировали в ...20.12.2010 В 2010 году Тюменской таможней возбуждено 138 дел об административном правонарушении по фактам нарушения валютного законодательства
УрБК, Тюмень, 20.12.2010. С начала 2010 года должностными лицами отделения валютного контроля Тюменской таможни ...22.04.2010 Екатеринбургская таможня выявила нарушения валютного законодательства на сумму 1,53 млрд. рублей
УрБК, Екатеринбург, 22.04.2010. В рамках реализации функции валютного контроля за I квартал 2010 года отделом валютного ...