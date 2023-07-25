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Вчера, 16:18

В Минфине РФ заявили о необходимости более жесткого валютного контроля

УрБК, Москва, 01.09.2023. В Минфине РФ выступили за введение более жесткого валютного контроля в текущей экономической ситуации. Об этом рассказал глава ведомства Антон Силуанов, сообщает ТАСС.

По словам министра, раньше обычно Банк России был сторонником жесткого валютного контроля, а Минфин РФ выступал за более либеральную позицию. Теперь же сложилась противоположная ситуация.

«Но ничего страшного, мы все равно найдем совместное решение и сблизимся. Мы его [консенсус] ищем. А кто ищет, тот всегда найдет», — сказал А. Силуанов.
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