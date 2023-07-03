Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей России вырос до 52,7 пункта

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УрБК, Москва, 03.10.2022. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей России в сентябре составил 52 пункта ...