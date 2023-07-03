Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей России вырос до 52,7 пункта

УрБК, Москва, 01.09.2023. По итогам августа 2023 года индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей России ...03.07.2023 Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей России за месяц снизился на 0,9 пункта
УрБК, Москва, 03.07.2023. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ уменьшился с 53,5 пункта в мае до ...01.06.2023 Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей России вырос до 53,5 пункта
УрБК, Москва, 01.06.2023. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ вырос с 52,6 пункта в апреле до ...02.05.2023 Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей в России за месяц снизился до 52,6 пункта
УрБК, Москва, 02.05.2023. По итогам апреля 2023 года индекс деловой активности (PMI) российских обрабатывающих отраслей ...03.10.2022 Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей РФ вырос до 52 пунктов
УрБК, Москва, 03.10.2022. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей России в сентябре составил 52 пункта ...