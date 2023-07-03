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Вчера, 15:06

Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей России вырос до 52,7 пункта

По итогам августа 2023 года индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей России вырос с 52,1 до 52,7 пункта. Показатель увеличивается последние 16 месяцев, сообщает «Прайм» со ссылкой на данные S&P Global.

Значение индекса более 50 пунктов указывает на рост экономической активности, менее — на снижение.
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