Оборот оптовой торговли в Свердловской области в январе-июле вырос на 10,6%

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2023. Оборот оптовой торговли Свердловской области в январе-июле 2023 года составил 3 трлн 126,6 млрд руб. Об этом сообщает Свердловскстат. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в сопоставимых ценах) этот показатель вырос на 10,6%.

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