Оборот оптовой торговли в Свердловской области в январе-июле вырос на 10,6%

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2023. Оборот оптовой торговли Свердловской области в январе-июне 2023 года составил 2 трлн ...07.07.2023 Оборот оптовой торговли в Свердловской области в январе-мае вырос на 1,1%
УрБК, Екатеринбург, 07.07.2023. Оборот оптовой торговли Свердловской области в январе-мае 2023 года составил 2 трлн ...15.06.2022 Оборот оптовой торговли на Среднем Урале в январе-апреле вырос на 7,5%
УрБК, Екатеринбург, 15.06.2022. Оборот оптовой торговли Свердловской области в январе-апреле 2022 года составил 1 трлн ...14.09.2021 Оборот оптовой торговли в Свердловской области в январе-июле вырос на 11,4%
УрБК, Екатеринбург, 14.09.2021. Оборот оптовой торговли в Свердловской области в июле 2021 года составил 281 млрд 158 ...21.08.2020 Оборот оптовой торговли на Среднем Урале в июле вырос на 1,9%
УрБК, Екатеринбург, 21.08.2020. Оборот оптовой торговли в Свердловской области в июле 2020 года составил 212 млрд 601 ...