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Вчера, 12:00

Объем выполненных строительных работ на Среднем Урале в январе-июле вырос на 23,6%

Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в Свердловской области в январе-июле 2023 года составил 203,5 млрд руб., сообщает Свердловскстат.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 23,6%.
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