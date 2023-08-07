Объем выполненных строительных работ на Среднем Урале в январе-июле вырос на 23,6%

Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в Свердловской области в январе-июле 2023 года составил 203,5 млрд руб., сообщает Свердловскстат. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 23,6%.

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