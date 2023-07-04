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Оборот предприятий общепита в Свердловской области в январе-июле вырос на 29,5%

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2023. Оборот предприятий общественного питания в Свердловской области в январе-июле 2023 года составил 52,9 млрд руб. Об этом сообщает Свердловскстат.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 29,5%.
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