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Вчера, 12:21

УБРиР открывает бесплатный курс по финансовой грамотности

УрБК, Екатеринбург, 31.08.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил онлайн-программу по финансовой грамотности «Кошелек и жизнь: курс об управлении личными финансами». Данный курс находится в свободном доступе, сообщает пресс-служба компании.

Для пользователей доступны шесть модулей. В них эксперты банка расскажут о том, как считать деньги и вести бюджет, ставить финансовые цели и добиваться их, использовать финансовые инструменты, уберечься от мошенников. Также участники курса узнают о том, как получить льготы, субсидии и налоговые вычеты.

«УБРиР много лет занимается финансовым просвещением. Еще в 2018 году мы запустили проект «Гид по финансам», в рамках которого взрослые и дети могут участвовать в тематических мероприятиях. В прошлом году появился основательный курс по финансовой грамотности в партнерстве с образовательной платформой Skillbox. Бесплатную программу «Кошелек и жизнь» мы сделали простой для понимания, без сложных терминов, но с множеством примеров из повседневной жизни. Чтобы в самых разных обстоятельствах люди чувствовали себя увереннее», — рассказала начальник отдела по связям с общественностью УБРиР Элина Кущенко.

Курс состоит из коротких уроков, и каждый пользователь может начать с той темы, которая ему наиболее интересна. Отдельный блок будет полезен родителям, которые хотят научить детей обращаться с деньгами.

Зарегистрироваться, выбрать интересующую тему и начать обучение можно на сайте курса.

«В официальной группе ВКонтакте будут разыграны 10 сертификатов OZON номиналом 3 тыс. руб. Участникам сообщества нужно написать в комментарии под постом, какие уроки или блоки они прошли и что полезного для себя узнали. Победители будут выбраны 15 сентября программой-генератором случайных чисел», — говорится в сообщении.
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