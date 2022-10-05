УБРиР открывает бесплатный курс по финансовой грамотности

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УБРиР запустил курс по финансовой грамотности на образовательной платформе Skillbox

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2022. Специалисты Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) совместно с ...

Финансовый гид УБРиР назвали лучшим региональным образовательным проектом

УрБК, Екатеринбург, 19.11.2019. «Гид по финансам» от Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) стал лучшим ...

УБРиР проводит уроки финансовой грамотности для школьников Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 06.04.2018. В Екатеринбурге стартовал федеральный проект по повышению финансовой культуры ...

УБРиР провел уроки финансовой грамотности для школьников Нижнего Тагила

Эксперты Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) провели для учеников 10-11 классов МБОУ Лицей в Нижнеем ...

ОАО «УБРиР» присоединилось к всероссийской акции «День финансовой грамотности в учебных заведениях»

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2012. 7 и 8 сентября эксперты Уральского банка реконструкции и развития проведут лекции в ...