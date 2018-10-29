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Вчера, 10:18

Уровень безработицы в России снизился до 3%

УрБК, Москва, 31.08.2023. Уровень безработицы в России по итогам июля 2023 года снизился с 3,1% до 3%. Это новый исторический минимум, сообщает ТАСС на основе данных Росстата.

Общая численность безработных в стране составила 2,3 млн человек. Рабочей силы в возрасте от 15 лет насчитывается 76,3 млн человек, из которых 74 млн считаются занятыми экономической деятельностью.

В июле среди безработных в возрасте от 15 лет доля мужчин составила 49,4%. 0,8 млн безработных — сельские жители, 1,5 млн — городские. Средний возраст безработных составил 35,6 года.
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