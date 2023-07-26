Cпрос на новые автомобили в Екатеринбурге за год вырос на 197%

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2023. По данным сервиса «Авито Авто», спрос на новые автомобили в Екатеринбурге в период с ...26.07.2023 В Свердловской области на 43,1% вырос спрос на новые китайские автомобили
По итогам января-июня 2023 года в Свердловской области спрос на новые китайские автомобили вырос на 43,1% по сравнению ...26.07.2023 В Свердловской области на 43,1% вырос спрос на новые китайские автомобили
УрБК, Екатеринбург, 26.07.2023. По итогам января-июня 2023 года в Свердловской области спрос на новые китайские ...01.06.2023 В Свердловской области на 80,2% вырос спрос на новые китайские автомобили
УрБК, Екатеринбург, 01.06.2023. В мае 2023 года спрос на новые китайские автомобили в Свердловской области вырос на ...26.05.2023 «Авито Авто»: Спрос на новые автомобили в России в мае вырос на 57%
УрБК, Москва, 26.05.2023. С 1 по 24 мая 2023 года спрос на новые автомобили в России на «Авито Авто» вырос на 57,3% по ...