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Вчера, 18:01

Cпрос на новые автомобили в Екатеринбурге за год вырос на 197%

По данным сервиса «Авито Авто», спрос на новые автомобили в Екатеринбурге в период с июня по август текущего года увеличился на 197,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Количество объявлений, где предлагаются к продаже запрашиваемые автомобили, за год увеличилось на 208,6%. Средняя цена одного транспортного средства в городе достигла 2 млн 285 тыс. руб.

«На данный момент спросом пользуются преимущественно отечественные и китайские бренды новых авто, однако, россияне интересуются также и автомобилями других стран-производителей. Удовлетворению запросов покупателей способствовал, в том числе, параллельный импорт, постепенно набирающий обороты в стране», — отмечает управляющий директор «Авито Авто» Кирилл Вотяков.

При этом в целом по России за лето спрос на новые изделия автопрома вырос на 111,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем предложения увеличился на 108%. Средняя цена нового автомобиля по стране достигла 2 млн 960 млн руб.

Аналитики также подсчитали, что в пятерку наиболее востребованных автомобилей вошли ВАЗ, Haval, Changan, Kia и Chery.
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