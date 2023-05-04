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Вчера, 15:57

Турпоток по России в летний сезон вырос на 12%

УрБК, Москва, 30.08.2023. В летний сезон 2023 года туристы совершили 17 млн поездок по России. Это на 12% больше, чем летом 2022 года. Об этом рассказал президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский, сообщает «Прайм».

Самыми востребованными традиционно оказались Краснодарский край, Москва и Санкт-Петербург. Наибольший рост турпотока показали Красноярский край, Иркутская и Мурманская области. В то же время число поездок в Севастополь и Крым сократилось на 28% и 22% соответственно.
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