Турпоток по России в летний сезон вырос на 12%

Материалы по теме

В I квартале 2023 года российские туристы совершили около 5 млн поездок за рубеж

УрБК, Москва, 04.05.2023. В I квартале 2023 года российские туристы совершили 4 млн 896 тыс. 249 поездок за рубеж. Это ...

Туристический поток по России в 2022 году увеличился на 17%

УрБК, Москва, 31.03.2023. Туристический поток по России в 2022 году увеличился на 17%, до 68 млн поездок. Подобная ...

Средний размер выданных в Челябинской области автокредитов вырос до 1,09 млн руб.

УрБК, Челябинск, 21.07.2022. Средний размер выданных в Челябинской области автокредитов в июне составил 1 млн 091 тыс. ...

Российских туристов за рубежом в 2016 году стало меньше на 18,5%

УрБК, Москва, 22.03.2017. Количество поездок россиян за рубеж с целью туризма в 2016 году сократилось на 18,5%. Об этом ...

Екатеринбург вошел в десятку лучших в рейтинге городов России для поездок летом с детьми

УрБК, Екатеринбург, 08.07.2015. Екатеринбург занял восьмое место в рейтинге самых привлекательных городов России для ...