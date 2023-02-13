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В Челябинской области завершено расследование уголовного дела о мошенничестве при продаже автозапчастей

УрБК, Челябинск, 29.08.2023. На Южном Урале сотрудники правоохранительных органов завершили расследование уголовного дела в отношении супругов, которые обманным путем похитили у граждан 1 млн 088 тыс. руб. В ходе расследования обвиняемые частично возместили ущерб, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Как установило следствие, местные жители организовали интернет-магазин по продаже запчастей для автомобилей. Заказы на сайт поступали из различных регионов России. Получая предоплату за заказ, мошенники тратили деньги по собственному усмотрению. Если покупатели предъявляли претензии, им отправляли более дешевые позиции, частично возвращали средства или тянули время. Всего супругов подозревают в 50 эпизодах мошенничества.

В отношении злоумышленников было возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В ходе предварительного следствия супруги возместили ущерб по 29 эпизодам.
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