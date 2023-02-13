В Челябинской области завершено расследование уголовного дела о мошенничестве при продаже автозапчастей

УрБК, Челябинск, 13.02.2023. В Челябинской области следователи линейного отдела полиции завершили расследование ...15.08.2022 Челябинскую предпринимательницу подозревают в мошенничестве с сертификатами на перелеты и авиабилетами
УрБК, Челябинск, 15.08.2022. В Челябинской области задержана предпринимательница по подозрению в мошенничестве при ...16.06.2022 В Челябинской области директора коммерческой организации обвиняют в хищении бюджетных средств при закупке медоборудования
УрБК, Челябинск, 16.06.2022. В Челябинской области ведется расследование уголовного дела в отношении директора ...20.05.2019 В Челябинской области завершено расследование о строительстве коттеджей на землях детского лагеря
УрБК, Челябинск, 20.05.2019. Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ОГУ «Особо ...13.05.2009 СКП обещает Евгению Чичваркину веселую жизнь
Следственный комитет опроверг сообщения о завершении расследования уголовного дела в отношении сотрудников компании ...