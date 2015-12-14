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ЦБ на своем сайте переставил китайский юань на первое место в перечне курсов валют

УрБК, Москва, 29.08.2023. Банк России на своем сайте переставил китайский юань на первую строчку в перечне курсов валют. Доллар США и евро опустились на вторую и третью позиции соответственно. Регулятор не прокомментировал это решение.

Сейчас официальный курс китайской валюты составляет 13,05 руб.

Весной глава правительства РФ Михаил Мишустин заявлял, что 70% трансграничных расчетов между Россией и Китаем проходят в рублях и юанях.
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