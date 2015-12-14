ЦБ на своем сайте переставил китайский юань на первое место в перечне курсов валют

Народный банк Китая провел еще одну девальвацию национальной валюты по отношению к американскому доллару, сообщает ...06.09.2013 Юань стал одной из самых торгуемых валют на мировом рынке
Китайский юань впервые вошел в список самых торгуемых валют на мировом рынке. Это событие свидетельствует о растущей ...13.12.2012 Офис ОАО «МЕТКОМБАНК» в аэропорту Кольцово начал работать с юанем
УрБК, Екатеринбург, 13.12.2012. Офис ОАО «МЕТКОМБАНК» в аэропорту Кольцово начал работать с китайским юанем. В первые ...15.10.2012 ООО «Кольцо Урала»: китайский юань интересен для длительных инвестиций
УрБК, Екатеринбург, 15.10.2012. На минувшей неделе китайский юань обновил 19-летний максимум по отношению к доллару. ...13.04.2009 Пресс-служба ОАО «СКБ-банк»: Каждый третий опрошенный банком респондент выразил доверие к российскому рублю
УрБК, Екатеринбург, 13.04.2009. Согласно результатам опроса «Какой валюте Вы доверяете больше?», проведенного на сайте ...