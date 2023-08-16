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Доля частных инвесторов на валютном рынке Мосбиржи выросла до 18%

УрБК, Москва, 29.08.2023. На валютном рынке Московской биржи доля частных инвесторов выросла до 18%. Годом ранее показатель составлял 12%, сообщает «Прайм» со ссылкой на директора департамента денежного рынка торговой площадки Сергея Титова.

По его словам, с начала года число корпораций, которые работают на бирже, увеличилось до 43, а количество клиентов из стран ЕАЭС — до 35.

«На 80% год к году вырос объем торгов клиентов из ЕАЭС и Таджикистана в операциях спот. Мы хотим выступать локальным центром по расчетам в национальных валютах и стараемся привлекать участников из этих стран, чтобы они торговали этими валютами у нас. Это дает свои плоды, приходят новые участники, растут объемы торгов», — отметил С. Титов.
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