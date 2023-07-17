Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц сократился на 11%

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2023. За последний месяц объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге снизился на 11,25%. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН). Всего в базе данных УПН к покупке предлагается 2 тыс. 838 квартир в уральской столице. Средний срок экспозиции на вторичном рынке жилья составляет 99 дней.

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