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Вчера, 11:57

Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц сократился на 11%

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2023. За последний месяц объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге снизился на 11,25%. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).

Всего в базе данных УПН к покупке предлагается 2 тыс. 838 квартир в уральской столице.

Средний срок экспозиции на вторичном рынке жилья составляет 99 дней.
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