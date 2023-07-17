Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц сократился на 11%

УрБК, Екатеринбург, 14.07.2023. За последнюю неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге снизился ...11.05.2023 Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц снизился на 0,6%
УрБК, Екатеринбург, 11.05.2023. За последнюю неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге снизился ...27.01.2023 Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц сократился на 4,2%
УрБК, Екатеринбург, 27.01.2023. За последнюю неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге вырос на ...23.01.2023 Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц сократился на 6,6%
УрБК, Екатеринбург, 23.01.2023. За последнюю неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге вырос на ...16.01.2023 Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц сократился на 8,3%
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2023. За последнюю неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге ...