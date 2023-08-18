Средняя цена квадратного метра жилья на вторичном рынке Екатеринбурга за месяц уменьшилась на 0,01%

По состоянию на 14 августа средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга составляет 108 тыс. ...18.08.2023 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц выросла на 0,2%
УрБК, Екатеринбург, 17.08.2023. По состоянию на 14 августа средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости ...11.08.2023 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц выросла на 0,5%
По состоянию на 7 августа средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга составляет 108 тыс. ...11.08.2023 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц выросла на 0,5%
УрБК, Екатеринбург, 11.08.2023. По состоянию на 7 августа средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости ...18.05.2023 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 106,5 тыс. рублей за кв. метр
УрБК, Екатеринбург, 18.05.2023. По состоянию на 15 мая средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости ...