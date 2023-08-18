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Вчера, 17:42

Средняя цена квадратного метра жилья на вторичном рынке Екатеринбурга за месяц уменьшилась на 0,01%

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2023. По состоянию на 25 августа средняя цена квадратного метра жилья на вторичном рынке Екатеринбурга составляет 108 тыс. 630 руб. за квадратный метр. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).

За неделю этот показатель не изменился, а за месяц снизился на 0,01%.
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