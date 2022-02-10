Цены на табачные изделия в Свердловской области за год выросли почти на 12%

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2023. В июле 2023 года цены на табачные изделия в Свердловской области по сравнению с июлем прошлого года выросли на 11,8%. Об этом говорится в материалах Свердловскстата. За отчетный период на 6,36% выросли цены на медикаменты, на 5,11% подорожали одежда и белье, на 4,93% — трикотажные изделия. В целом непродовольственные товары в сравнении с июлем 2022 года выросли в цене на 2,1%.

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