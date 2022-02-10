Цены на табачные изделия в Свердловской области за год выросли почти на 12%

Рост потребительских цен в России в январе 2022 года составил 8,73% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. ...26.07.2016 С начала года велосипеды и мотоциклы на Среднем Урале подорожали на 9,6%
УрБК, Екатеринбург, 26.07.2016. В I полугодии цены на непродовольственные товары в Свердловской области выросли на 4% ...23.04.2015 С начала года цены на непродовольственные товары в Свердловской области выросли на 7,3%
УрБК, Екатеринбург, 23.04.2015. В январе-марте 2015 года индекс цен на непродовольственные товары в Свердловской ...26.01.2015 В Свердловской области за 2014 год сильнее всего подорожали табачные изделия и медикаменты
УрБК, Екатеринбург, 26.01.2015. С декабря 2013 по декабрь 2014 года цены на непродовольственные товары в Свердловской ...04.08.2014 В Свердловской области с начала 2014 года алкоголь подорожал на 10%
С декабря 2013 года по август 2014 года в Свердловской области цены на товары и услуги выросли на 5,2%, а по сравнению ...