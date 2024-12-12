Стройматериалы на Среднем Урале за год подорожали на 8,6%

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2025. Строительные материалы в Свердловской области в ноябре подорожали на 8,59% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Свердлвоскстат. Также в отчетном периоде на 8,51% подорожали одежда и белье, на 7,8% — мебель, на 7,97% — медикаменты, на 7,31% — табачные изделия. В целом непродовольственные товары в ноябре 2024 года подорожали на 6,35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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