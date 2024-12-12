Стройматериалы на Среднем Урале за год подорожали на 8,6%

Инфляция на Среднем Урале в ноябре 2024 года составила 9,17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в ...12.12.2023 Годовая инфляция в Свердловской области в ноябре ускорилась до 7,27%
Инфляция на Среднем Урале в ноябре составила 7,27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в октябре — ...12.12.2023 Годовая инфляция в Свердловской области в ноябре ускорилась до 7,27%
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2023. Инфляция на Среднем Урале в ноябре составила 7,27% по сравнению с аналогичным периодом ...11.12.2018 В ноябре непродовольственные товары в Свердловской области подорожали на 4,6%
В ноябре 2018 года непродовольственные товары на Среднем Урале подорожали на 4,6% по отношению к ноябрю прошлого года, ...11.12.2018 В ноябре непродовольственные товары в Свердловской области подорожали на 4,6%
УрБК, Екатеринбург, 11.12.2018. В ноябре 2018 года непродовольственные товары на Среднем Урале подорожали на 4,6% по ...