УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 13:02

В России парк легковых автомобилей китайских брендов превысил 1 млн штук

УрБК, Москва, 25.08.2023. В России по состоянию на 1 июля 2023 года насчитывалось 1,08 млн легковых автомобилей китайских брендов. Это 2,4% от всех легковушек в стране, сообщает «Автостат».

Больше всего машин представлено маркой Chery — 28% или 304,3 тыс. штук. Следом идут Geely — 210,2 тыс., Lifan — 152,4 тыс., Haval — 141,9 тыс., Great Wall — 121,4 тыс. На долю этих компаний приходится в сумме 85% парка.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
04.08.2023 В России в 2,5 раза выросли продажи легковых автомобилей

УрБК, Москва, 04.08.2023. По итогам июня продажи легковых автомобилей в России составили 82,4 тыс. штук. Это на 14% ...

05.07.2023 Продажи легковых автомобилей в России в июне выросли в 2,5 раза

УрБК, Москва, 05.07.2023. По итогам июня 2023 года в России было продано 82,4 тыс. новых легковых автомобилей. Это в ...

05.06.2023 В России в мае в 2,6 раза увеличились продажи новых легковых автомобилей

В России в мае 2023 года в 2,6 раза выросли продажи новых легковых автомобилей по сравнению с тем же периодом прошлого ...

05.06.2023 В России в мае в 2,6 раза увеличились продажи новых легковых автомобилей

УрБК, Москва, 05.06.2023. В России в мае 2023 года в 2,6 раза выросли продажи новых легковых автомобилей по сравнению с ...

17.11.2015 В России с начала года продажи китайских автомобилей сократились на 51%

УрБК, Москва, 17.11.2015. За 10 месяцев 2015 года на российском рынке было реализовано 29 099 автомобилей китайских ...

Популярные новости
03.08.2023В Екатеринбурге закрыто движение троллейбусов из-за затопления на улице Щербакова28.07.2023Ставки по вкладам в российских банках выросли до 6,9-7,84%11.08.2023В Екатеринбурге 15 августа на площади 1905 года саксофонист Игорь Бутман даст бесплатный концерт для всех горожан01.08.2023В России с 1 августа повысился размер утилизационного сбора для автомобильного транспорта31.07.2023В Свердловской области 1 августа ожидаются грозы, сильные дожди и ветер до 17 м/с
Архив новостей
Август 2023 (639)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18