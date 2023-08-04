В России парк легковых автомобилей китайских брендов превысил 1 млн штук

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УрБК, Москва, 25.08.2023. В России по состоянию на 1 июля 2023 года насчитывалось 1,08 млн легковых автомобилей ...

В России в 2,5 раза выросли продажи легковых автомобилей

УрБК, Москва, 04.08.2023. По итогам июня продажи легковых автомобилей в России составили 82,4 тыс. штук. Это на 14% ...

Продажи легковых автомобилей в России в июне выросли в 2,5 раза

УрБК, Москва, 05.07.2023. По итогам июня 2023 года в России было продано 82,4 тыс. новых легковых автомобилей. Это в ...

В январе продажи китайских автомобилей в России упали на 38%

УрБК, Москва, 20.02.2017. По итогам января в России было продано почти 1,5 тыс. китайских автомобилей, что на 38% ...

В России с начала года продажи китайских автомобилей сократились на 51%

УрБК, Москва, 17.11.2015. За 10 месяцев 2015 года на российском рынке было реализовано 29 099 автомобилей китайских ...