В Екатеринбурге 26 августа в восьмой раз пройдет акция «Ночь кино»

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Марафон «Европа-Азия» 6 августа пройдет в Екатеринбурге в восьмой раз

УрБК, Екатеринбург, 19.07.2023. В Екатеринбурге 6 августа состоится традиционный марафон «Европа-Азия». Забег пройдет в ...

В Екатеринбурге этим летом работают несколько кинотеатров под открытым небом

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2023. В Екатеринбурге этим летом будут работать несколько кинотеатров под открытым небом. ...

На «Ночи музеев» в Екатеринбурге будет работать 134 площадки

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2022. В Екатеринбурге в субботу, 21 мая, состоится «Ночь музеев». Для горожан и гостей ...

Коротко о событиях на месяц

11 августа в Екатеринбурге пройдет заседание Совета директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания». 12 ...

Коротко о событиях на месяц

4 августа в 10.00 в здании администрации Екатеринбурга (каб. 302) начнется видеоконференция с районными ...