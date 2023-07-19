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В Екатеринбурге 26 августа в восьмой раз пройдет акция «Ночь кино»

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2023. В Екатеринбурге 26 августа пройдет «Ночь кино». Акция Министерства культуры РФ и Фонда кино пройдет в уральской столице в восьмой раз, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

На 15 киноплощадках города жителям и гостям Екатеринбурга будет представлено три отечественных киноленты. Попасть на сеансы можно будет бесплатно. С подробностями акции можно ознакомиться на сайте Культура.рф.
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