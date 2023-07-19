В Екатеринбурге 26 августа в восьмой раз пройдет акция «Ночь кино»

УрБК, Екатеринбург, 19.07.2023. В Екатеринбурге 6 августа состоится традиционный марафон «Европа-Азия». Забег пройдет в ...18.07.2023 В Екатеринбурге этим летом работают несколько кинотеатров под открытым небом
УрБК, Екатеринбург, 18.07.2023. В Екатеринбурге этим летом будут работать несколько кинотеатров под открытым небом. ...17.05.2022 На «Ночи музеев» в Екатеринбурге будет работать 134 площадки
УрБК, Екатеринбург, 17.05.2022. В Екатеринбурге в субботу, 21 мая, состоится «Ночь музеев». Для горожан и гостей ...08.08.2011 Коротко о событиях на месяц
11 августа в Екатеринбурге пройдет заседание Совета директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания». 12 ...03.08.2011 Коротко о событиях на месяц
4 августа в 10.00 в здании администрации Екатеринбурга (каб. 302) начнется видеоконференция с районными ...