УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 17:00

Курс доллара США с начала торгов вырос на 0,17%

УрБК, Москва, 24.08.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 94,41 руб., евро — 102,46 руб.

С начала сегодняшних торгов курс американской валюты вырос на 0,17%, европейской — снизился на 0,05%.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
23.06.2023 Курс доллара США с начала сегодняшних торгов вырос на 0,73%

УрБК, Москва, 23.06.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 84,66 руб., евро — ...

17.05.2023 Курс доллара США с начала сегодняшних торгов вырос на 0,6%

УрБК, Москва, 17.05.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 80,87 руб., евро — ...

22.03.2023 Курс доллара США с начала сегодняшних торгов вырос на 0,35%

УрБК, Москва, 22.03.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 76,93 руб., евро — ...

14.03.2023 Курс доллара США с начала сегодняшних торгов вырос на 0,32%

УрБК, Москва, 14.03.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 75,23 руб., евро — ...

31.01.2023 Курс доллара США с начала сегодняшних торгов вырос на 0,31%

УрБК, Москва, 31.01.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 70,62 руб., евро — ...

Популярные новости
03.08.2023В Екатеринбурге закрыто движение троллейбусов из-за затопления на улице Щербакова28.07.2023Ставки по вкладам в российских банках выросли до 6,9-7,84%11.08.2023В Екатеринбурге 15 августа на площади 1905 года саксофонист Игорь Бутман даст бесплатный концерт для всех горожан01.08.2023В России с 1 августа повысился размер утилизационного сбора для автомобильного транспорта31.07.2023В Свердловской области 1 августа ожидаются грозы, сильные дожди и ветер до 17 м/с
Архив новостей
Август 2023 (618)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18