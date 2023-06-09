В Свердловской области ожидаются заморозки

УрБК, Екатеринбург, 09.06.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки. Об этом сообщается ...12.05.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки
УрБК, Екатеринбург, 12.05.2023. В Свердловской области ночью в ближайшие дни ожидаются заморозки. Об этом сообщается на ...10.04.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки
УрБК, Екатеринбург, 10.04.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки. Об этом сообщается ...05.12.2022 В Свердловской области прогнозируют небольшой снег и ночные заморозки
УрБК, Екатеринбург, 05.12.2022. В Свердловской области в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки и небольшой снег. Об ...06.09.2021 В Свердловской области ожидаются порывы ветра до 20 м/с
УрБК, Екатеринбург, 06.09.2021. Синоптики прогнозируют на 6 сентября юго-западный ветер скоростью 7-12 м/с, однако ...