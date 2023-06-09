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Вчера, 11:22

В Свердловской области ожидаются заморозки

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2023. По границе Свердловской области пройдет циклон. С 23 по 25 августа в регионе местами могут быть осадки небольшой интенсивности. В низинах вероятны слабые заморозки до минус 1–2 градусов. Об этом сообщает Уральский гидрометцентр.

В Екатеринбурге заморозки не ожидаются. В пятницу днем может пройти небольшой дождь. В ближайшие трое суток дневная температура составил 14–18 градусов, ночная — 3–8. Это ниже климатической нормы на 3 градуса.

В выходные температура практически не изменится, но будет облачно и пройдут умеренные дожди.
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