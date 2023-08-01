В Академическом районе Екатеринбурга 26 августа пройдет фестиваль воздушных змеев

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2023. В Академическом районе Екатеринбурга 3 августа пройдут праздничные мероприятия, ...17.08.2022 В Академическом районе Екатеринбурга готовятся к празднованию Дня города
УрБК, Екатеринбург, 17.08.2022. В Академическом районе Екатеринбурга в ближайшую субботу (20 августа) пройдут ...16.08.2017 В Академическом районе Екатеринбурга пройдет фестиваль «Добрососедство»
УрБК, Екатеринбург, 16.08.2017. В День города, 19 августа, в Академическом районе Екатеринбурга состоится фестиваль ...19.08.2016 В районе Академический пройдет фестиваль «Добрососедство»
УрБК, Екатеринбург, 19.08.2016. В Екатеринбурге в районе Академический в День города пройдет фестиваль ...06.08.2013 В Екатеринбурге 10 августа пройдут массовые гулянья, посвященные Дню строителя
УрБК, Екатеринбург, 06.08.2013. В екатеринбургском ЦПКиО им. Маяковского 10 августа пройдут массовые гулянья, ...