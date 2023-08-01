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В Академическом районе Екатеринбурга 26 августа пройдет фестиваль воздушных змеев

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2023. В Академическом районе Екатеринбурга 26 августа, в субботу, пройдет фестиваль воздушных змеев. Начало мероприятия в 14.00, около символа Оленя в Преображенском парке, сообщает пресс-служба АО СЗ «РСГ-Академическое».

В Академическом районе Екатеринбурга 26 августа пройдет фестиваль воздушных змеев
Изображение предоставлено пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»

В рамках фестиваля все его участники смогут поучаствовать в мастер-классе и создать собственного воздушного змея. После мастер-класса можно будет принять участие в соревнованиях по запуску воздушных змеев. Организаторы праздника подготовили призы, которые будут присуждены в нескольких номинациях: самый красивый, высоко парящий или креативный змей, самый молодой изобретатель.

Фестиваль завершится массовым запуском воздушных змеев. Если кто-то из участников не успеет сделать собственного, то сможет получить змея бесплатно.

Для всех участников на площадке мероприятия будут организованы развлекательные программы в разных тематических зонах, будет работать фуд-корт.
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