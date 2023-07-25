Прибыль российских банков по итогам января-июля составила 2 трлн рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2023. По итогам января-июля прибыль российских банков составила 2 трлн руб. Кредитование выросло во всех сегментах, следует из данных Банка России.



В июле компании стали активнее брать займы, и темпы роста кредитного портфеля выросли с 1,3% в июне до 2,1%. Такая динамика может объясняться желанием выбрать ранее одобренные лимиты на фоне роста ставок.



Ипотечный портфель два месяца подряд растет на 2,5%. В июле на 12% увеличилась выдача льготной ипотеки и на 7% снизилась выдача рыночной.



Прирост потребительского кредитования составил 2%. Но регулятор ожидает постепенного замедления из-за ужесточения макропруденциального регулирования и увеличения ставок.



Средства населения на банковских счетах замедлили свой рост с 2,1% в июне до 1,1% в июле. Средств компаний стало на 0,7% больше. В том числе выросли остатки на счетах нефтегазовых, металлургических и химических компаний.



В июле прибыль банков достигла 327 млрд руб., что сопоставимо с июньским результатом. Доходность на капитал — 30% в годовом выражении.