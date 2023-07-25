Прибыль российских банков по итогам января-июля составила 2 трлн рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2023. По итогам января-июля прибыль российских банков составила 2 трлн руб. Кредитование ...25.07.2023 Ипотечный портфель в России за месяц вырос на 2,5%
Ипотечный портфель в России за месяц вырос на 2,5%. Спрос сместился в сторону вторичного рынка, где цены уступают ...25.07.2023 Ипотечный портфель в России за месяц вырос на 2,5%
УрБК, Москва, 25.07.2023. Ипотечный портфель в России за месяц вырос на 2,5%. Спрос сместился в сторону вторичного ...25.05.2023 В российском банковском секторе отмечен рост кредитования во всех сегментах
УрБК, Москва, 25.05.2023. По итогам апреля 2023 года во всех сегментах кредитования наблюдался рост. Об этом сообщается ...19.05.2017 Прибыль российских банков в январе-апреле 2017 года составила 553 млрд рублей
УрБК, Москва, 19.05.2017. Прибыль российских банков в январе-апреле 2017 года составила 553 млрд руб., что в 3,3 раза ...