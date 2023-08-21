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21.08.2023

Индекс деловой активности малого и среднего бизнеса в России вырос до 57,1 пункта

УрБК, Москва, 21.08.2023. Индекс деловой активности малого и среднего предпринимательства (МСП) в России в июле вырос до 57,1 пункта. Это рекордное значение, сообщает «Коммерсантъ».

В июле продажи выросли у 19% предприятий, как и в июне. Но о сокращении продаж рассказали 31% опрошенных против 34% в июне. Доля предприятий, которые ожидают дальнейшего роста продаж, увеличилась с 28% до 34%. Также у МСП выросла доступность кредитов — доля удовлетворенных запросов на займы достигла рекордных 31%.

Число респондентов, увеличивших вложения в бизнес, выросло с 19% до 24%, желающих инвестировать — с 25% до 31%. Потребность в расширении займа имеется у 36% предприятий против 24% в июне. Реализовать планы мешают дефицит кадров и неспособность конкурировать с крупными компаниями. Из-за этого доля нанимавших новых сотрудников организаций выросла только на 1% — до 13%.
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