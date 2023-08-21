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Индекс деловой активности малого и среднего бизнеса в России вырос до 57,1 пункта

УрБК, Москва, 21.08.2023. Индекс деловой активности малого и среднего предпринимательства (МСП) в России в июле вырос ...

Индекс деловой активности малого и среднего бизнеса в РФ снизился до 53,7 пункта

По итогам мая индекс деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) RSBI составил в России ...

Индекс деловой активности малого и среднего бизнеса в РФ снизился до 53,7 пункта

УрБК, Москва, 21.06.2023. По итогам мая индекс деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) ...

В России наблюдается рост деловой активности малого и среднего бизнеса

УрБК, Москва, 20.09.2022. В августе индекс RSBI вырос с 51,1 до 53 пунктов, что означает восстановление деловой ...

Индекс деловой активности в сфере услуг РФ в июне снизился до 56,5 пункта

УрБК, Москва, 05.07.2021. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в июне составил 56,5 пункта против 57,5 в ...