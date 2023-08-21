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21.08.2023

На Свердловской железной дороге назначили нового начальника

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2023. На Свердловской железной дороге (СвЖД) назначили нового начальника — им стал Павел Бурцев, ранее занимавший должность первого заместителя руководителя департамента пассажирских перевозок. Об этом сообщается в Telegram-канале ОАО «РЖД».

До этого СвЖД руководил Иван Колесников. Он пошел на повышение и стал заместителем генерального директора РЖД, курирующим пассажирский комплекс.

Уточним, что СвЖД действует на территории Свердловской и Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, а также Пермского края.
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