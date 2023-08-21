На Свердловской железной дороге назначили нового начальника

УрБК, Екатеринбург, 16.06.2023. В январе-мае 2023 года погрузка инертно-строительных грузов на Свердловской железной ...10.04.2019 Назначен новый начальник Свердловской железной дороги
УрБК, Екатеринбург, 10.04.2019. Новым начальником Свердловской железной дороги (СвЖД) назначен Иван Колесников. Он был ...08.08.2011 Численность сотрудников филиала ОАО «Вторая грузовая компания» в Екатеринбурге составит около 150 человек
УрБК, Екатеринбург 07.08.2011.В Екатеринбурге начал работу первый филиал ОАО «Вторая грузовая компания». Зоной ...22.01.2010 Заместитель генерального директора, коммерческий директор ОАО «Уралсвязьинформ» Павел Зайцев: Домашний телефон стал доступнее для населения
«Впервые компания «Уралсвязьинформ» так резко снижает тариф на установку телефона, в среднем на 40%. Домашний телефон ...24.12.2009 Павел Зайцев (ОАО «Уралсвязьинформ»): Мы снижаем тариф на установку телефона в среднем на 40%
«Впервые компания «Уралсвязьинформ» так резко снижает тариф на установку телефона, в среднем на 40%. Домашний телефон ...