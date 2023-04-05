В Екатеринбурге к 300-летию благоустроили дворы на 130 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2023. В Свердловской области с 15 апреля по 31 мая пройдет онлайн-голосование, где жители ...01.11.2022 В 2023 году на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» в Свердловской области будет направлено 2 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 01.11.2022. В 2023 году на реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской ...29.09.2022 В Свердловской области между восемью муниципалитетами распределили 160 млн рублей на благоустройство
УрБК, Екатеринбург, 29.09.2022. Восемь муниципалитетов Свердловской области получат 160 млн руб. на реализацию проектов ...29.06.2022 В Екатеринбурге в 2022 году появится еще 10 современных дворов в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»
УрБК, Екатеринбург, 29.06.2022. В этом сезоне в Екатеринбурге будет создано еще 10 современных дворов. О том, как ...25.08.2020 В Екатеринбурге контрольная группа проверила благоустройство дворов
УрБК, Екатеринбург, 25.08.2020. В Екатеринбурге глава минЖКХ Свердловской области Николай Смирнов и замглавы ...