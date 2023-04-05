В Екатеринбурге к 300-летию благоустроили дворы на 130 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2023. В Екатеринбурге к юбилею города завершилось благоустройство дворов по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Общая стоимость работ составила почти 130 млн руб., из них более 56 млн федеральных средств, сообщает департамент информполитики Свердловской области.



«Дворы в разных районах Екатеринбурга благоустраивались по инициативе жителей — за счет средств федерального, областного и местных бюджетов, еще почти 20% средств добавили собственники. В результате жители получили озелененные пространства с местами отдыха и игр детей всех возрастов, а также занятий спортом. Для старшего поколения восстановлены излюбленные места отдыха. Таким образом комфортность своего проживания улучшили почти 5 тысяч человек», — отметил министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.



По его словам, программа благоустройства дворов в Екатеринбурге будет продолжена и в 2024 году. Также уточняется: для того чтобы включить свой двор в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды», жители на общем собрании утверждают эскиз, разработанный управляющей компанией совместно с инициативной группой собственников. После этого решается вопрос о дальнейшем софинансировании проекта и последующем содержании территории.