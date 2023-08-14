Президент РФ поручил запретить МВД привлекать предпринимателей к ответственности за нарушения требований надзорных органов

УрБК, Москва, 14.08.2023. Власти российских регионов смогут самостоятельно принимать решение о вводе курортного сбора. ...21.06.2022 Российский бизнес будет освобожден от большинства проверок с 2023 года
УрБК, Москва, 21.06.2022. Российские предприятия освободят от большей части проверок с 2023 года. При этом ...21.08.2017 Президент РФ поручил сократить число проверок предпринимателей
УрБК, Москва, 21.08.2017. Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 декабря внести изменения в законы о проверках ...23.09.2016 Путин поручил правительству ввести в 2017 году курортный сбор
УрБК, Екатеринбург, 23.09.2016. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству ввести в 2017 году курортный сбор на ...30.04.2010 Требование о согласовании выездных внеплановых проверок любых хозяйствующих субъектов с прокуратурой вступило в законную силу
УрБК, Москва, 30.04.2010. Президент РФ Дмитрий Медведев подписал Федеральный закон «О внесении изменений в ст. 10 ...