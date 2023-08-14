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Президент РФ поручил запретить МВД привлекать предпринимателей к ответственности за нарушения требований надзорных органов

УрБК, Москва, 18.08.2023. Президент РФ Владимир Путин поручил запретить полиции штрафовать бизнес за нарушение обязательных требований, за соблюдением которых следят другие надзорные органы. Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам Петербургского международного экономического форума.

«Правительству Российской Федерации совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации и МВД России обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих исключение возможности привлечения субъектов предпринимательской деятельности к административной ответственности сотрудниками полиции за нарушение обязательных требований, оценка соблюдения которых осуществляется контрольными (надзорными) органами в рамках видов государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», — говорится в документе.

Подготовить законопроект необходимо до 1 октября 2023 года.

Напомним, что с 10 марта 2023 года в России действует мораторий на проверки бизнеса контролирующими органами. Исключение делалось для объектов с высокими рисками — социальных организаций, производственных объектов.
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